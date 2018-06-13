В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев

13.06.2018 21:23

В марте 2019 года истекает время одностороннего действия относительно безвизового въезда в Украину для граждан Великобритании.

«Когда вёл разговор о том, что мы ожидаем упрощённого режима для украинцев, то имел в виду также и паритетность» – отметил спикер парламента.

Спикер парламента Андрей Парубий в ходе визита в Лондон поднимал вопросы упрощения визового режима Великобритании для украинцев, усиления санкций против России и проблему строительства газопровода «Северный поток-2».

Он рассчитывает, что его предложение поддержат правительство и парламент Великобритании.

Парубий отметил, что в марте 2019 года истекает время одностороннего действия относительно безвизового въезда в Украину для граждан Великобритании.

«Когда вел разговор о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, то имел в виду также и паритетность: что и Украина после марта следующего года будет предпринимать действия относительно наших двусторонних отношений, учитывая и уступки, и шаги навстречу правительству Великобритании», - сказал спикер.

По его словам, он ощутил желание Лондона и настрой, чтобы этот вопрос рассмотреть.

«Я не могу говорить, о каких сроках идет речь. Но я ощутил готовность к изменениям и почувствовал максимальную готовность к упрощению механизма получения виз для украинцев», - сказал спикер Рады.

Источник: https://comments.ua