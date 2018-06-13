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В поисках угля: эксперт Марунич рассказал, к чему стоит готовиться украинцам
Если в Украине не вырастет добыча угля, импорт может существенно увеличиться. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
По словам нашего собеседника, в Украине существенно снизились и продолжают снижаться запасы угля, и на то есть объективные причины.
«Прежде всего, увеличилась сработка угля марки Г, поскольку за год перевели несколько блоков ТЭС с марки А на марку Г. Соответственно, до этого было больше этого угля (его добывают в Украине), а теперь его стало меньше. Объективные причины, к сожалению, для такого процесса: нужно было наращивать добычу угля марки Г внутри страны, иначе возникает необходимость его импортировать», - объясняет эксперт.
«По итогам первых 3-4 месяцев государственные шахты не нарастили добычу угля. ДТЭК нарастил, но там ситуацию оптимистичной не назовешь. ДТЭК собирался нарастить добычу на 10% в этом году, но я считаю, что эти планы не реализуются», - добавляет аналитик.
По словам Марунича, если добыча угля в Украине не будет расти запланированными темпами, то импорт может увеличиться.
«У нас в последние годы и добыча угля падала, к сожалению, существенными темпами, по разным причинам, и потребление падало по объективным причинам в том числе», - добавляет наш собеседник.
Теги: Украина, Донбасс, уголь
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