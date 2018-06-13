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В Украине могут закрыть крупнейший лагерь для детей
Сотрудники спасательных служб обнаружили целый перечень нарушений пожарной безопасности при проверке самого большого в Украине лагеря для детей «Молодая гвардия» в Одессе.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Думскую», об этом в ходе заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил заместитель начальника Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Михаил Вовк. По его словам, ГСЧС в суде потребовала закрыть лагерь.
Кроме того, нарушения были обнаружены в специализированном санатории «Затока» и на базах отдыха «Черноморка» и «Мечта», отметил Вовк. Эти заведения также потребовали закрыть. Журналисты «Громадського» подчеркнули, что, со слов Вовка, в «Молодой гвардии» отсутствовала централизованная пожарная сигнализация.
«Молодая гвардия» – это самый крупный детский лагерь после «Артека», который находится в оккупированном Россией Крыму.
Теги: Донбасс, Одесса, дети, лагерь
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