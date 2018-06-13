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Жебривский: «О моей новой должности все узнают в пятницу»
В последний день своего пребывания на должности председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский с рабочим визитом посетил Дружковку. Во время общения с представителями СМИ губернатор прозрачно намекнул о переезде в Киев.
Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении по собственному желанию главы ДонОГА.
— Никто не ожидал, что я уйду в отставку, поэтому на сегодня пока нет назначения на должность председателя Донецкой ОГА. Кто станет моим последователем, я не знаю, — говорит Жебривский.
На вопрос журналистов, правда ли, что губернатор Донецкой области станет заместителем генерального прокурора Украины, Павел Жебривский, смеясь, ответил: «Ну, послушайте: я и зам! Разве я похож на зама?!»
— Долго без работы не останусь. Я думаю, уже эту в пятницу все узнают о моем новом назначении. Хочу отметить, что даже на новой должности я не оставлю Донетчину и буду следить за происходящим в этом регионе, — подытожил Павел Иванович.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, губернатор, отставка, Жебривский
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