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Жебривский: «О моей новой должности все узнают в пятницу»

13.06.2018 17:48
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Жебривский: «О моей новой должности все узнают в пятницу»

В последний день своего пребывания на должности председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский с рабочим визитом посетил Дружковку. Во время общения с представителями СМИ губернатор прозрачно намекнул о переезде в Киев.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении по собственному желанию главы ДонОГА

 Никто не ожидал, что я уйду в отставку, поэтому на сегодня пока нет назначения на должность председателя Донецкой ОГА. Кто станет моим последователем, я не знаю, — говорит Жебривский.

На вопрос журналистов, правда ли, что губернатор Донецкой области станет заместителем генерального прокурора Украины, Павел Жебривский, смеясь, ответил: «Ну, послушайте: я и зам! Разве я похож на зама?!»

— Долго без работы не останусь. Я думаю, уже эту в пятницу все узнают о моем новом назначении. Хочу отметить, что даже на новой должности я не оставлю Донетчину и буду следить за происходящим в этом регионе, — подытожил Павел Иванович.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, губернатор, отставка, Жебривский
 
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