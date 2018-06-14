Эксперт рассказал, когда Путин пойдет на уступки по Донбассу

14.06.2018 13:15

Владимир Путин с каждым месяцем вынужден смягчать свою позицию по Донбассу из-за давления международных партнеров, однако он вряд ли пойдет на кардинальные уступки до выборов президента в 2019-м.

Об этом заявил генерал-лейтенант украинской армии Василий Богдан, передает "Диалог.UA".

Он уверен, что Путина от полномасштабного вторжения в Украину сдержали своевременные санкции международных партнеров, которые давят на него каждый день.

Окружение президента РФ уже не защищено настолько, как это было в предыдущие годы, и российские олигархи, стоящие во главе крупных российских компаний, теряют огромные деньги каждый месяц.

Богдан убежден, что со временем Путин будет вынужден ослабить давление на Украину до минимума и произойдет это в ближайшее время. По словам генерал-лейтенанта,

Путин дождется президентских выборов, а потом и парламентских и только после этого начнет контактировать с новым правительством.

Эксперт отметил, что в этом году Кремль ослабит давление на украинскую сторону, чтобы найти общий язык с международными партнерами.