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Оформлять ДТП в Украине будут по-новому: что нужно знать
С 12 июня в Украине изменена процедура внесения информации о нарушениях правил дорожного движения в систему автоматизированного учета.
Изменения в "Инструкцию по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных не в автоматическом режиме" внесены приказом МВД от 13 апреля 2018 года № 318, который вступил в силу 12 июня, сообщает "ЮрЛига".
Определено, что подразделение административной практики - структурное подразделение полиции, сотрудники которого осуществляют учет поступления, выдачи и использования бланков протоколов об административных правонарушениях, постановлений по таким делам, временных разрешений на право управления ТС, а также регистрацию, обработку материалов о таких нарушениях и внесение информации в систему автоматизированного учета в порядке, установленном Инструкцией.
В случае отсутствия указанных подразделений это делают другие работники полиции, на которых возложено выполнение таких обязанностей.
Также урегулирован порядок внесения в систему автоматизированного учета информации о правонарушениях подразделениями административной практики.
Такая информация вносится в течение трех дней с даты получения материалов, а информация по материалам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции), - в течение одного дня.
В десятидневный срок с даты получения материалов такая информация направляется к органам (должностным лицам), которым предоставлено право налагать административное взыскание.
Материалы хранятся в подразделениях полиции по месту принятия решения в течение трех лет со дня наложения административного взыскания. По истечении этого срока материалы подлежат уничтожению комиссией в составе не менее трех человек. Персональный состав комиссии утверждается руководителем соответствующего подразделения полиции.
При наличии технической возможности материалы о нарушении ПДД, зафиксированные с помощью фото- и киносъемки, видеозаписи, хранятся в подразделении полиции в электронном виде в течение одного месяца (ранее хранились в течение трех месяцев) с даты фиксации нарушения, а в случае наличия информации об обжаловании - в течение срока обжалования и рассмотрения дела.
В случае отказа лица, привлекаемого к ответственности, от подписания протокола об административных правонарушениях в нем делается соответствующая запись. Установлено, что такой протокол больше не нужно заверять подписями двух свидетелей.
Кроме того, участники ДТП имеют право сделать фотографию схемы происшествия. Ранее копия схемы и фотографии с места ДТП предоставлялись за письменным заявлением участников в подразделении соответствующей патрульной полиции.
Источник from-ua
Теги: Украина, Донбасс, оформление, ДТП
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