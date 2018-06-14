Оформлять ДТП в Украине будут по-новому: что нужно знать

14.06.2018 10:32

С 12 июня в Украине изменена процедура внесения информации о нарушениях правил дорожного движения в систему автоматизированного учета.

Изменения в "Инструкцию по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных не в автоматическом режиме" внесены приказом МВД от 13 апреля 2018 года № 318, который вступил в силу 12 июня, сообщает "ЮрЛига".

Определено, что подразделение административной практики - структурное подразделение полиции, сотрудники которого осуществляют учет поступления, выдачи и использования бланков протоколов об административных правонарушениях, постановлений по таким делам, временных разрешений на право управления ТС, а также регистрацию, обработку материалов о таких нарушениях и внесение информации в систему автоматизированного учета в порядке, установленном Инструкцией.

В случае отсутствия указанных подразделений это делают другие работники полиции, на которых возложено выполнение таких обязанностей.

Также урегулирован порядок внесения в систему автоматизированного учета информации о правонарушениях подразделениями административной практики.

Такая информация вносится в течение трех дней с даты получения материалов, а информация по материалам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции), - в течение одного дня.

В десятидневный срок с даты получения материалов такая информация направляется к органам (должностным лицам), которым предоставлено право налагать административное взыскание.

Материалы хранятся в подразделениях полиции по месту принятия решения в течение трех лет со дня наложения административного взыскания. По истечении этого срока материалы подлежат уничтожению комиссией в составе не менее трех человек. Персональный состав комиссии утверждается руководителем соответствующего подразделения полиции.

При наличии технической возможности материалы о нарушении ПДД, зафиксированные с помощью фото- и киносъемки, видеозаписи, хранятся в подразделении полиции в электронном виде в течение одного месяца (ранее хранились в течение трех месяцев) с даты фиксации нарушения, а в случае наличия информации об обжаловании - в течение срока обжалования и рассмотрения дела.

В случае отказа лица, привлекаемого к ответственности, от подписания протокола об административных правонарушениях в нем делается соответствующая запись. Установлено, что такой протокол больше не нужно заверять подписями двух свидетелей.

Кроме того, участники ДТП имеют право сделать фотографию схемы происшествия. Ранее копия схемы и фотографии с места ДТП предоставлялись за письменным заявлением участников в подразделении соответствующей патрульной полиции.

Источник from-ua