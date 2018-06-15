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Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь

15.06.2018 11:17
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Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь

Республика Беларусь передала Луганской области гуманитарную помощь для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, это комплекты школьной мебели и холодильники, которые получат учебные заведения Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов

Кроме того помощь от Беларуси передадут коммунальному Рубежанскому учебно-реабилитационному центру «Хрусталик» .

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поблагодарил белорусскую сторону за предоставленную помощь.

«Я искренне благодарен белорусской стороне за посредническую роль в урегулировании международного вооруженного конфликта и гуманитарную помощь пострадавшему населению», — отметил Гарбуз.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Беларусь, Луганская область, гуманитарная помощь
 
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