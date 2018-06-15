- В Киевском аэропорту задержан торговец людьми11:48
- По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев11:34
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Пассажирка рассказала, что на самом деле произошло с самолетом в Киеве: оторвало сиденья, люди в шоке11:01
- Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили10:40
- Курс доллара в Украине пошел в рост10:25
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Подорожание алкоголя в Украине: сколько будут стоить самая дешевая водка и вино09:30
- Шутит или нет: Дональд Трамп назвал Крым российским09:00
- Названо количество украинцев, которые прошли отбор для миротворческих сил ООН08:30
Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь
Республика Беларусь передала Луганской области гуманитарную помощь для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
В частности, это комплекты школьной мебели и холодильники, которые получат учебные заведения Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов
Кроме того помощь от Беларуси передадут коммунальному Рубежанскому учебно-реабилитационному центру «Хрусталик» .
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поблагодарил белорусскую сторону за предоставленную помощь.
«Я искренне благодарен белорусской стороне за посредническую роль в урегулировании международного вооруженного конфликта и гуманитарную помощь пострадавшему населению», — отметил Гарбуз.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Беларусь, Луганская область, гуманитарная помощь
- На «Славянском базаре» Украину представит наш земляк
- Киевский гаишник помогал донбасским террористам легализовать "отжатые" авто
- В Беларуси участников акции в честь Дня Воли грузят в автозаки, на улицах полно военной техники
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- Недвижимость в Киеве, валюта и боевой самолет - бывший доброволец АТО из Беларуси за короткий срок заработал в Украине
- В Донбассе шахтёра придавило бетонной плитой
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:26
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри20:26
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- В Киевском аэропорту задержан торговец людьми11:48
- По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев11:34
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Пассажирка рассказала, что на самом деле произошло с самолетом в Киеве: оторвало сиденья, люди в шоке11:01
- Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили10:40
- Курс доллара в Украине пошел в рост10:25
- Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды10:05
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Подорожание алкоголя в Украине: сколько будут стоить самая дешевая водка и вино09:30
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально17:32
- Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения15:16
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!