- Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме20:52
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей19:35
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- В Украине вакуумные поезда появятся через 5 лет18:38
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- На границе Украины была замечена огромная колонна военной техники РФ17:15
- Размеры каких видов детских пособий увеличатся в Украине с 1 июля16:53
Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме
Американский президент действительно спрашивал о русскоговорящем населении полуострова, но ему все объяснили
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент США Дональд Трампа не называл оккупированный Крым российским, а его слова были вырваны из контекста.
Об этом он сказал в комментарии LB.ua.
По его словам, американский лидер раньше уже четко озвучивал позицию по Крыму и не признавал его аннексию.
"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский. И, насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", – сказал Климкин.
Также министр сказал, что Трампу объяснили о ситуации с русскоговорящими на полуострове, чем он действительно интересовался.
"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что... – ред.) многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина. А вот тиражировать эти глупости – не стоит, это грустно", – подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, речь идет о якобы высказываниях американского президента во время саммита "Большой семерки" в Канаде. В СМИ появилась информация от неких двух неназванных дипломатических источников, что Трамп назвал Крым российским. Президент США объяснил это тем, что жители полуострова говорят на русском языке.
На слова Трампа о "российском" Крыме отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на фоне открытия чемпионата мира по футболу, отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа по Крыму.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, Дональд Трамп, Климкин
- Шутит или нет: Дональд Трамп назвал Крым российским
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Трамп еще большая опасность для США чем терроризм - дипломат жестко отреагировал на скандальное заявление кандидата в президенты США
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Трамп объяснил свою позицию по Крыму и заявил, что возврат полуострова Украине может стать началом Третьей мировой
- Порошенко привел в усиленную боевую готовность все подразделения возле Крыма
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме20:52
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей19:35
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- В Украине вакуумные поезда появятся через 5 лет18:38
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки