Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме

15.06.2018 20:52

Американский президент действительно спрашивал о русскоговорящем населении полуострова, но ему все объяснили

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент США Дональд Трампа не называл оккупированный Крым российским, а его слова были вырваны из контекста.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

По его словам, американский лидер раньше уже четко озвучивал позицию по Крыму и не признавал его аннексию.

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский. И, насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", – сказал Климкин.

Также министр сказал, что Трампу объяснили о ситуации с русскоговорящими на полуострове, чем он действительно интересовался.

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что... – ред.) многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина. А вот тиражировать эти глупости – не стоит, это грустно", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, речь идет о якобы высказываниях американского президента во время саммита "Большой семерки" в Канаде. В СМИ появилась информация от неких двух неназванных дипломатических источников, что Трамп назвал Крым российским. Президент США объяснил это тем, что жители полуострова говорят на русском языке.

На слова Трампа о "российском" Крыме отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на фоне открытия чемпионата мира по футболу, отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа по Крыму.

Источник: https://www.segodnya.ua