Курс доллара в Украине пошел в рост

15.06.2018 10:25

Официальная стоимость евровалюты практически не изменилась

На сегодня, 15 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,21 грн;

1 евро – 30,75 грн;

10 российских рублей – 4,21 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, вырос на девять копеек. Повышение курса продолжается два дня.

Курс евро повысился на две копейки. Курс остается ниже психологической отметки в 31 грн.

Стоимость 10 российских рублей выросла на восемь копеек.

В четверг, 14 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на девять копеек в покупке и на 10 в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,23/26,26 грн. Стоимость евро установилась на отметках 30,57/30,6 грн, понизившись на 18-19 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.

Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

Источник: https://www.segodnya.ua