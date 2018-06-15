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Названо количество украинцев, которые прошли отбор для миротворческих сил ООН
Списки миротворцев ООН пополнятся 68 украинскими правоохранителями.
Об этом сообщает Интерфакс Украина.
Отмечается, что 13 из отобранных кандидатов — военнослужащие Национальной гвардии Украины.
«Список утвержденных офицеров с их результатами отправят в Нью-Йорк, в полицейское управление, там их данные будут внесены в миротворческую базу, откуда комиссия может направлять их в миссии», — указывается на сайте МВД.
Вскоре в структурные подразделения украинского МВД будет направлено предписание о прохождении этих офицеров военно-врачебной комиссии и в дальнейшем будут формироваться их выездные дела.
Отмечается, что всего на начальном этапе было 95 кандидатов на миссию, правоохранителей из всех структур МВД, среди них 19 гвардейцев. Все кандидаты подтверждали знания иностранного языка, сдавали экзамены по вождению автомобилем и стреляли из пистолета Макарова.
Количество мест для украинских военнослужащих в миссиях ООН утверждено в таком соотношении: в Демократической Республике Конго — 5, в Южном Судане — 30-35, на Кипре — 10.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, украинцы, ООН, миротворцы
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