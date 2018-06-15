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Новые правила полетов для дронов в Украине: максимальная высота – 50 метров
За нарушение нового порядка грозит штраф или тюрьма, а эксперты надеются на доработку норм
Госавиаслужба Украины временно ужесточила правила для беспилотников и ввела штрафы за их нарушение. "Сегодня" узнала, кого коснутся изменения и кто будет контролировать дроны.
Правила
"Временный порядок использования воздушного пространства" вступил в силу с 1 июня, а обнародован Госавиаслужбой был на днях. В нем говорится, что владельцам всех беспилотников тяжелее 2 кг теперь нужно обязательно оформлять в Украэроцентре разрешение на полеты. Для этого надо подать заявление за 10 дней до вылета. Но главные изменения коснулись легких дронов, вес которых меньше 2 кг. Для них не нужно спецразрешений, но временные правила вводят достаточно много ограничений на их использование (см. инфографику).
Среди них — максимальная высота полета (50 метров, чуть больше 16-этажного дома) и запрет на полеты над инфраструктурными объектами. Если нужно взлететь выше 50 метров, владельцам теперь тоже нужно просить разрешения у авиавластей. Выявлять нарушителей согласно новым правилам будут воздушные силы ВСУ (процедура контроля не разглашается), передавая после информацию о месте, времени и характере нарушения в Украэроцентр.
Решение о запрете полета и посадке беспилотника будут принимать в Украэроцентре, Госавиаслужбе, воздушных силах ВСУ или СБУ. Если же нарушитель откажется посадить дрон, то его могут сбить. После нарушения нужно будет получить разрешение на полеты в дальнейшем: рядовым украинцам — у Госавиаслужбы, а нарушителям от государства — у Генштаба ВСУ. За нарушение правил грозит штраф от 1020 до 8500 грн. Наказание будет куда строже, если владелец беспилотника создал опасность для воздушных полетов: три года тюрьмы, если была угроза жизни людей, и до 15 лет, если нарушение привело к чьей-то гибели.
Мотив и риски
По словам экс-замглавы Госавиаслужбы Александра Гречко, в Европе такие требования существуют, и Украине они тоже необходимы.
"Недавно вышла очередная европейская регуляция этого вопроса. И нам нужно — полеты беспилотников нередко опасны для жизни человека. Мало того что дроны вторгаются в частную собственность, так они могут нести очень опасные вещи, которые могут сбросить", — считает он.
Эксперты напоминают, что в США, например, существует запрет на пролет дронов над частной собственностью, а в Японии есть целый департамент полиции, который перехватывает беспилотники, летающие над режимными объектами. Глава профсоюза журналистов, использующих дроны, Валерий Яковенко, который принимал участие в создании правил, говорит, что Госавиаслужба опубликовала самую жесткую версию из всех, которые нарабатывались.
"Мотив был такой: редакция документа существует уже больше полутора лет, это длительный процесс, и они вынуждены опубликовать его, иначе правил не было бы и для классической авиации. Но позитив в том, что в самой службе отмечают: этот документ временный, и в оперативном порядке, начиная с 19 июня, будут вноситься изменения в эти правила, чтобы они устраивали всех, — объясняет он. — К сожалению, риски есть для компаний, которые используют дроны в коммерческих целях. Для выполнения работ зачастую необходимо поднять дрон выше 50 метров, летать дальше 500 метров и в разное время суток".
В самой Госавиаслужбе вчера выступили с заявлением, что они открыты к диалогу.
"Временный порядок не запрещает беспилотникам летать, например, выше 50 метров, а только устанавливает нормы подачи заявки для использования воздушного пространства", — подчеркнули в службе.
По мнению Яковенко предусмотренная процедура уведомления авиавластей — позитивная норма, которая позволит избежать претензий со стороны авиарегуляторов. В свою очередь Федерация владельцев беспилотников Украины готовится подать иск против Госавиаслужбы. В федерации отметили, что новые правила могут замедлить развитие рынка беспилотников в Украине. Представители ФВБУ настаивают, что новые правила нужно разрабатывать в соответствии с Европейской концепцией рисков и разрешить полеты на 120 м вверх, а не на 50 м. Наконец, юрист Маси Найем говорит, что правила "прямо нарушают Конституцию в части презумпции невиновности и в части права свободно собирать информацию".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, правила, дрон
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