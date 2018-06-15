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На Тимошенко «набросился» полуголый мужчина (ВИДЕО)

15.06.2018 13:00
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На Тимошенко «набросился» полуголый мужчина (ВИДЕО)

Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил ей букет после чего разделся до пояса, передает УП.

Это произошло во время программного выступления на форуме "Новый курс Украины", сообщил в Twitter корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец.

По его словам, мужчину никто не пытался задержать.

Также корреспондент "Украинской правды" Роман Романюк отметил, что после выхода накачанного парня на сцену, Тимошенко сказала: "это экспромт, но он оживит наш форум".

Однако стрелка на спине у мужчины была направлена ​​"вниз".

"Курс Тимошенко - вниз, а не вверх", - передал слова мужчины, который обнажился перед леди Ю, корреспондент УП.

Отметим, что на форуме присутствует и муж Тимошенко.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, мужчина, Тимошенко
 
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