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По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев
Некоторые жители Украины в ближайшее время могут рассчитывать на солидные выплаты от государства.
Так, украинцы, освобожденные из плена боевиков на Донбассе, начали получать обещанные правительством компенсации. Каждому из них положена выплата в размере 100 тыс. грн.
Об этом заявила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Калапуха.
Она отметила, что деньги освобожденным из плена уже начали выплачивать Донецкой и Львовской областях.
Калапуха объяснила, что очередность выплат будет зависеть от времени обращения за ними бывших пленных, а сам процесс должен занять не больше месяца.
«Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум», — сообщила чиновница.
По данным МинВОТ, на 4 июня за единоразовой денежной помощью обратились 65 человек, которых террористы незаконно лишили свободы.
Отметим, что последний массовый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР» состоялся 27 декабря 2017 года, а 31 января 2018 года правительство распорядилось о выплате каждому из лиц, освобожденных из плена, денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, военнопленный, выплаты
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