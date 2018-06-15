По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев

15.06.2018 11:34

Некоторые жители Украины в ближайшее время могут рассчитывать на солидные выплаты от государства.

Так, украинцы, освобожденные из плена боевиков на Донбассе, начали получать обещанные правительством компенсации. Каждому из них положена выплата в размере 100 тыс. грн.

Об этом заявила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Калапуха.

Она отметила, что деньги освобожденным из плена уже начали выплачивать Донецкой и Львовской областях.

Калапуха объяснила, что очередность выплат будет зависеть от времени обращения за ними бывших пленных, а сам процесс должен занять не больше месяца.

«Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум», — сообщила чиновница.

По данным МинВОТ, на 4 июня за единоразовой денежной помощью обратились 65 человек, которых террористы незаконно лишили свободы.

Отметим, что последний массовый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР» состоялся 27 декабря 2017 года, а 31 января 2018 года правительство распорядилось о выплате каждому из лиц, освобожденных из плена, денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.

Источник: https://from-ua.com