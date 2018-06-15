Подорожание алкоголя в Украине: сколько будут стоить самая дешевая водка и вино

15.06.2018 09:30

В Кабмине считают, что после роста цен граждане будут меньше травиться суррогатом

Кабинет министров решил в очередной раз поднять минимальные цены на алкоголь. Проект такого постановления появился на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины 13 июня. Документ предполагает, что цены на вина поднимутся на 4,5 – 13,5%, виски, ром и джин подорожают на 12%, водка и ликеро-водочные изделия – от 12,4% до 19,6%, в зависимости от кода товара.

Последний раз минимальные цены на спиртное повышали в сентябре 2017-го. Тогда вина подорожали больше: на 7-13%. На виски, ром и джин цена выросла всего на 6,5%. Коньяк подорожал на 12-29%, а водка и ликеро-водочные изделия – на 14-19,4%.

В пояснительной записке к "проекту подорожания" говорится, что с момента последнего повышения минимальных оптовых и розничных цен (оно произошло в сентябре 2017-го) расходы производителей существенно выросли, и сегодня размер минимальных цен уже не отвечает реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков. В частности, с начала 2018 года ставки акцизного налога на коньяк повысились на 20% – со 105,8 грн до 126,96 грн за литр 100%-ного спирта. Соответственно, выросли цены на спирт, а кроме того – на тару, оплату труда и другие составляющие, из которых складывается цена.

7 июня 2018 года министр экономического развития и торговли Степан Кубив провел совещание с участием производителей и торговцев спиртными напитками, профильных объединений и органов власти, на котором и было принято решение скорректировать цены на алкоголь.

Производители алкогольных напитков утверждают, что с нынешними минимальными ценами производство алкоголя практически нерентабельно. Даже после повышения минимальных цен рентабельность производства одной бутылки водки емкостью 0,5 л будет составлять всего 0,2%. По крайней мере такие расчеты они подали в Кабмин.

По процедуре, принимать постановление о повышении цен Кабмин может только после общественного обсуждения. И документ обнародован 13 июня как раз в разделе "Обсуждение проектов документов". Его полное название – "О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 г. №957".

Общественное обсуждение проектов подобных документов должно длиться не меньше месяца. Однако в некоторых киевских магазинах нам сказали, что ряд производителей предупредили о повышении цен уже со следующей недели. В сопроводительных документах к проекту постановления также упоминается о повышении цен на спиртное уже в июне.

Кстати, на сайте Минэкономразвития свое отношение к будущему подорожанию спиртного в первые сутки после появления проекта постановления высказали 34 человека. Из которых 11 отдали свой голос в поддержку подорожания, а 23 – против.

Это борьба с "незарегистрированным алкоголем"…

По расчетам участников рынка алкогольных напитков, представленным в Кабмин, сегодня минимальная розничная цена водки, которая произведена и доставлена в магазин законным способом, с уплатой всех необходимых налогов, не может быть ниже 79,55 грн. В розничных и интернет-магазинах нередко можно встретить "поллитру" и по 75-76 грн. То ест, на 4-5 грн ниже минимально возможной. Часто оказывается, что по такой цене продается водка меньшей крепости – например, 38 градусов. Но иногда можно найти и 40-градусную дешевле минимальной цены.

"По исследованиям Всемирной организации здравоохранения, Украина имеет наивысший в мире уровень потребления незарегистрированного алкоголя. Более половины совокупного объема потребления приходится на употребление самогона или незаконно изготовленных алкогольных напитков", – говорится в сопроводительных документах к проекту постановления. Увеличение минимальных цен "повысит эффективность борьбы с нелегальным производством и оборотом некачественных алкогольных напитков на территории Украины", считают в Кабмине.

Если минимальные цены повысят, самая дешевая 40-градусная водка будет стоить 89,4 грн.

… И попытка наполнить бюджет

Еще одна цель повышения минимальных цен на водку – и, наверное, одна из главных – наполнение бюджета.

"Внедрение минимальных цен на алкогольные напитки оказалось более действенным механизмом наполнения государственного бюджета, чем повышение ставок акцизного налога", – признают в Кабмине.

По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году от розничной продажи алкоголя бюджет получил 7,8 млрд грн. Прогнозируется, что после подорожания алкоголя увеличатся поступления в бюджет НДС и акцизного налога, которые "привязаны" к цене товара и составляют 20% и 5% соответственно. Также предполагается, что примерно 224 млн грн бюджет получит дополнительного налога на прибыль предприятий.

Сколько придется платить за спиртные напитки

В таблице ниже представлены минимальные цены на спиртные напитки до и после повышения (в гривнях).

Источник: segodnya.ua