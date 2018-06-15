Размеры каких видов детских пособий увеличатся в Украине с 1 июля

15.06.2018 16:53

С 1 июля в Украине повысятся размеры прожиточных минимумов в среднем на 5 процентов. Это предусмотрено в законе о госбюджете. Общий прожиточный минимум с начала года и на сегодня составляет 1700 гривень. С 1 июля его размер будет равен 1777 гривням. Прожиточный минимум для трудоспособных с 1 июля будет 1841 гривня, для нетрудоспособных – 1435 гривень.



Одинокие мамы, имеющие право на денежную помощь от государства, будут на малыша до 6 лет получать максимум 1559 гривень. На ребенка от 6 до 18 лет максимальный размер такого вида госпомощи – 1944 гривни. И на студента дневной формы обучения до 23 лет одинокой маме заплатят максимум 1841 гривню. Увеличатся с 1 июля и размеры пособий, выплачиваемых опекунам на детей-сирот. На малышей до 6 лет выплатят 3118 гривень, от 6 до 18 лет – 3888 гривень.



Среди так называемых детских пособий есть и временная помощь детям, которым родители не платят алименты. Так вот, с 1 июля максимальный размер такого пособия для детей до 6 лет – 779,50 гривень, от 6 до 18 лет – 972 гривни.



Повысятся размеры государственной помощи детям с инвалидностью, инвалидам с детства первой группы, малообеспеченным семьям и другим категориям льготников, госпомощь которым выплачивается по линии соцзащиты.



Размеры помощи инвалидам с детства второй и третьей группы с 1 июля не изменятся, они остаются на прежнем уровне. Как отметили в Константиновском УСЗН, перерасчет сумм госпомощи проведут автоматически, без дополнительных обращений получателей. Читайте также о том. кому повысят пенсии с 1 июля.

Источник: http://zi.dn.ua