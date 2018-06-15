Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили

15.06.2018 10:40

Силы российского Черноморского флота приведены в состояние полой боевой готовности. Это произошло из-за якобы возможных провокаций со стороны Украины. Как передает replyua.net, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.



В том числе, отмечается, что в Москве опасаются провокаций Украины у берегов аннексированного Крыма в период проведения чемпионата мира по футболу. В район Азовского моря якобы был отправлены дополнительные российские корабли, а также было увеличено количество боевых вылетов авиации. По информации источника в береговых войсках, состояние повышенной боеготовности планируется сохранить до 31 июля, в то время как Чемпионат мира завершится 15 июля. В свою очередь, в российском минобороны отрицают данный факт, называя его выдумками журналистов.



В ответ на вопрос, готовятся ли провокации, офис СНБО во главе с Александром Турчиновым сообщил: «Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам».