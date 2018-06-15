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Розенко рассказал, когда и насколько в Украине поднимут минимальную зарплату

15.06.2018 13:20
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Розенко рассказал, когда и насколько в Украине поднимут минимальную зарплату

Размер минимальной зарплаты в Украине до конца текущего года поднимут до 4200 гривен.

Как передает replyua.net, такое мнение озвучил вице-премьер Павел Розенко. «Когда речь идет о том, будет или не будет в этом году повышение минимальной зарплаты, я оптимист. С моей точки зрения, инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум, поднять до 4200 гривен будет реализована», – сказал он.

Вместе с тем Розенко выразил уверенность в том, что для поднятия зарплаты не нужно будет печатать деньги, а также что это не повлияет на уровень инфляции в стране. Высокопоставленный чиновник добавил, что правительство будет действовать согласно реальной ситуации, которая будет складываться в экономике.

В то же время 4 июня текущего года бывший министр финансов Александр Данилюк заявлял, что сегодня отсутствуют предпосылки для поднятия минимальной зарплаты в Украине . 



Теги: Украина, Донбасс, минимальная зарплата, повышение
 
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