Розенко рассказал, когда и насколько в Украине поднимут минимальную зарплату

15.06.2018 13:20

Размер минимальной зарплаты в Украине до конца текущего года поднимут до 4200 гривен.

Как передает replyua.net, такое мнение озвучил вице-премьер Павел Розенко. «Когда речь идет о том, будет или не будет в этом году повышение минимальной зарплаты, я оптимист. С моей точки зрения, инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум, поднять до 4200 гривен будет реализована», – сказал он.



Вместе с тем Розенко выразил уверенность в том, что для поднятия зарплаты не нужно будет печатать деньги, а также что это не повлияет на уровень инфляции в стране. Высокопоставленный чиновник добавил, что правительство будет действовать согласно реальной ситуации, которая будет складываться в экономике.



В то же время 4 июня текущего года бывший министр финансов Александр Данилюк заявлял, что сегодня отсутствуют предпосылки для поднятия минимальной зарплаты в Украине .