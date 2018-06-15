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С законом о счетчиках случился казус: как теперь украинцы будут оплачивать коммуналку
В Украине приняли закон, которым отложили введение в действие норм закона о жилищно-коммунальные услуги — это касается водоснабжения, электричества, газа и утилизации отходов.
Документ уже был опубликован в официальной парламентской газете «Голос Украины».
Закон о жилищно-коммунальных услугах – про право потребителя заключать договоры с поставщиком услуг – должен был вступить в силу 10 июня этого года, однако правительство не успело подготовить все подзаконные акты. По этом причине фактическое введение норм в действие пришлось отложить.
Следовательно, нормы закона о коммунальные услуги в отношении воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года, то есть сразу после завершения отопительного сезона.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины обязал компании-поставщиков коммунальных услуг предупреждать жильцов о намерении установить счетчики за два месяца до их установки. 6 июня стало известно, что правительство приняло изменения в «Порядке информирования оператором внешних инженерных сетей совладельцев зданий о намерении установления узла коммерческого учета». Совладельцам домов также разрешили устанавливать счетчики без согласования с компанией-поставщиком.
Как пояснял министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, чиновники обязали компании, которые поставляют воду или тепло, устанавливать счетчики. При этом, добавлял глава коммунального ведомства, украинцам делают поблажку — предоставили жильцам, в случае если она хотят, право сделать это самостоятельно.
Однако компании должны уведомить собственников жилья о намерении установить счетчик, его стоимости, проектных работах. Если совладельцы принимают решение своими силами установить счетчик, им не нужно получать никаких согласований от компании-поставщика услуг.
Отметим, сообщение об установлении счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. Если такого нет, на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, счетчик, коммунальные услуги
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