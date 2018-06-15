Супрун призывает усыновлять детей из интернатов

15.06.2018 12:15

У.Супрун заявляет, что во всем мире существует практика создания патронажных служб. И.о. министра здравоохранения призывает украинцев перенимать европейский опыт и не бояться усыновления.

Супрун подчеркивает, что детям лучше всего расти исключительно в семьях, ведь даже образцовый интернета не может дать ребенку такие условия, как семья. Она сообщает, что несколько министерств сейчас работает над тем, чтобы живущие в интернатах дети оказались в семьях и могли расти в условиях, приближенных к семейным.

«Ни в коем случае не идет речь о закрытии интернатных учреждений. Вместо этого надо подумать, действительно ли они - лучший путь помощи детям, которые вынуждены расти без семьи», - говорит Супрун.

Также Супрун рассказала, что из всех детей, которые живут в интернатах, только 8% обладают статусом детей-сирот.

У остальных есть родители, которые по тем или иным причинам не могут воспитывать ребенка.

Как говорит Супрун, интернатные учреждения ранее были нужны для того, чтобы поддержать детей в сложных условиях, таких как голод или эпидемия.

«Однако сегодня существует гораздо лучшая модель поддержки детей, поэтому весь цивилизованный мир отказался или отказывается от детских домов из-за негативного влияния такого воспитания на психическое и физиологическое развитие ребенка», - говорит и. о. министра.

Источник: http://zi.dn.ua