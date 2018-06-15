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Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления

15.06.2018 14:00
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Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.

Об этом она сказала во время выступления на форуме "Новый курс Украины" в Киеве, 15 июня.

По ее словам, все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков.

Она представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные - президентского.

"Поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что парламент должен перейти на биометрическое голосование.

"Вот спрашивают, а если у депутата нет пальцев? Ну ... проголосует чем-то другим", - сказала лидер "Батькивщины".

Она добавила, что весь мир смеется над Украиной, которая до сих пор не перешла на биометрическое голосование.

Дополняется...

 

Яна Миланова, УП
Источник: https://www.pravda.com.ua 


Теги: Украина, Донбасс, парламентская, Тимошенко
 
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