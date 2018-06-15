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В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие
Боевики самопровозглашенной «ЛНР» заявили, что готовы «остаться в Украине», однако лишь при условии реализации Минских договоренностей.
Как передает replyua.net, об этом сказал один из главарей террористов Владислав Дейнего. «Если Украине удастся найти в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути выполнения Минских соглашений, в таком случае возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений», — говорит он.
В то же время террорист подчеркнул, что речь идет именно о «договорных» отношениях с украинскими властями. Иными словами, о нахождении в составе Украины в качестве самостоятельного субъекта, что может в свою очередь подразумевать конфедеративное либо федеративное устройство государства.
«Наша самостоятельность прописана в Комплексе мер, мы ее задекларировали. Самостоятельность в нашем случае является неизбежной при любом развитии событий», — заявил в интервью журналистам Дейнего.
Теги: Украина, Донбасс, возвращение, ЛНР
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