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В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ

15.06.2018 07:25
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В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ

Украине ув отношении президента Федерации футбола Украинского государства Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование. Как информирует replyua.net, об этом в четверг, 14 июня сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что расследование начато после обращения общественных организаций и публикаций в СМИ. В нем говорится: «В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием». 

Правоохранители расследуют дело по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением. В НАБУ также добавили: «Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование». 



Теги: Донбасс, ФФУ, НАБУ
 
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