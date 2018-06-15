В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ

15.06.2018 07:25

Украине ув отношении президента Федерации футбола Украинского государства Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование. Как информирует replyua.net, об этом в четверг, 14 июня сообщает пресс-служба ведомства.



В сообщении отмечается, что расследование начато после обращения общественных организаций и публикаций в СМИ. В нем говорится: «В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием».



Правоохранители расследуют дело по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением. В НАБУ также добавили: «Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование».