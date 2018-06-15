В Украине подорожает автогаз

15.06.2018 12:00

После того, как АМКУ обнаружил виновных в прошлогоднем росте цен на автогаз, в Украине вновь появился риск подорожания этого вида топлива.

Как сообщают источники на рынке и эксперты, на границе "развернули" около 20 цистерн, еще 160 – не поехали в направлении Украины и будут перегружаться. Топливо принадлежит российским компаниями, которые попали под санкции в Украине.

Как отметил эксперт по вопросам энергетики Артем Куюн, непропуск цистерн может привести к значительному росту цен на топливо на фоне паники, передает"112 Украина".

"Из года в год зимой цена больше снижается, летом возрастает из-за повышения спроса. И в ближайшее время мы допускаем, что цены могут расти. Где-то 14,5-14,7 в Украине – это предельная цена, при которой невозможно прогнозировать, потому что уже будут открываться альтернативные источники поставок", – пояснил эксперт.

По словам Куюна, если не будет хватать основных объемов поставок – из России и Беларуси, будет расти цена. Дополнительными источниками могут стать Польша, Литва, Венгрия. Но в основном это тот же российский газ, только с большей наценкой.

Эксперт добавил, что рынок сжиженного газа в Украине достаточно шаткий, однако даже после значительного повышения цен это топливо останется одним из самых выгодных для потребителя.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, каких цен на топливо ждать автовладельцам Украины.

Источник: https://from-ua.com