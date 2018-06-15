- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления14:00
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Розенко рассказал, когда и насколько в Украине поднимут минимальную зарплату13:20
- На Тимошенко «набросился» полуголый мужчина (ВИДЕО)13:00
- Очень неустойчивая погода, - синоптик о долгосрочном прогнозе12:45
- Супрун призывает усыновлять детей из интернатов12:15
- В Украине подорожает автогаз12:00
- В Киевском аэропорту задержан торговец людьми11:48
- По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев11:34
В Украине подорожает автогаз
После того, как АМКУ обнаружил виновных в прошлогоднем росте цен на автогаз, в Украине вновь появился риск подорожания этого вида топлива.
Как сообщают источники на рынке и эксперты, на границе "развернули" около 20 цистерн, еще 160 – не поехали в направлении Украины и будут перегружаться. Топливо принадлежит российским компаниями, которые попали под санкции в Украине.
Как отметил эксперт по вопросам энергетики Артем Куюн, непропуск цистерн может привести к значительному росту цен на топливо на фоне паники, передает"112 Украина".
"Из года в год зимой цена больше снижается, летом возрастает из-за повышения спроса. И в ближайшее время мы допускаем, что цены могут расти. Где-то 14,5-14,7 в Украине – это предельная цена, при которой невозможно прогнозировать, потому что уже будут открываться альтернативные источники поставок", – пояснил эксперт.
По словам Куюна, если не будет хватать основных объемов поставок – из России и Беларуси, будет расти цена. Дополнительными источниками могут стать Польша, Литва, Венгрия. Но в основном это тот же российский газ, только с большей наценкой.
Эксперт добавил, что рынок сжиженного газа в Украине достаточно шаткий, однако даже после значительного повышения цен это топливо останется одним из самых выгодных для потребителя.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, каких цен на топливо ждать автовладельцам Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, авто, подорожание, газ
- На что "взлетят" цены во время Евро-2012?
- Эксперты не верят в появление автокредитов с нулевым взносом
- Не шутка: с 1 апреля снова дорожает электроэнергия
- Ради кредита МВФ нам повысят тарифы на "коммуналку"?
- В "Укрзализныце" допускают подорожание билетов на популярных направлениях до 25%
- Минэнергоугля обещает падение цен на топливо
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:26
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления14:00
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- "Океан Эльзы" презентовал новый сингл (ВИДЕО)13:30
- Розенко рассказал, когда и насколько в Украине поднимут минимальную зарплату13:20
- Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России13:10
- На Тимошенко «набросился» полуголый мужчина (ВИДЕО)13:00
- Очень неустойчивая погода, - синоптик о долгосрочном прогнозе12:45
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака12:30
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально17:32
- Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения15:16
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения