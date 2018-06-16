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"Как удалиться с "Миротворца"?": житель Донецка назвал топ-темы в "ДНР"
Подорожание продуктов и товаров первой необходимости, дефицит бензина, усталость от длительной общей нестабильности ситуации. Таковы основные темы для разговоров между жителями оккупированной части Донецкой области, передает "Диалог.UA".
Как пишет в Twitter блогер Фашик Донецкий, людей волнует дефицит бензина, который дончане чаще называют "непонятная нефтесодержащая горючая жидкость" и жалуются на частые поломки автомобилей из-за использования некачественного топлива и некачественных моторных масел. Другое автомобильное топливо - сжиженный газ - постоянно дорожает, пусть и незначительно - на 2-3 рубля за литр в один скачок цен, но несколько таких скачков - уже солидная сумма. Обсуждают люди и подорожание продуктов питания, в первую очередь — курятины, цены на которую выросли на 20-30 %. Жители оккупированной части Донецкой области устали не только от отвратительного качества жизни, но и от общей неопределенности. Немало людей уже надеются на скорый возврат оккупированных территорий под контроль украинской власти. И потому беспокоятся о том, как бы "грешки", благодаря которым многие дончане попали на сайт "Миротворец", не испортили им дальнейшую жизнь.
Теги: Донецк, Донбасс, сайт "Миротворец"
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