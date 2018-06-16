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Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу
Деятельность активистов, требовавших проведение реформ, сделала жизнь украинских политиков менее комфортной, что вызвало недовольство у последних.
Об этом "Апострофу" рассказал украинский эксперт, исполнительный директор международного фонда "Видродження" Александр Сушко.
Такое недовольство проведенными реформами может сплотить украинских политиков от власти и оппозиции против общего противника – гражданского общества.
"Формирование этого большого альянса политического класса против гражданского общества может быть серьезной угрозой, которой не было даже тогда, когда главой государства был Виктор Янукович. Тогда политический класс был четко разделен на власть и оппозицию, а последняя была четко с гражданским обществом. На сегодня этого нет, да и самому гражданскому обществу не хватает единства", - отметил эксперт.
Теги: Донбасс, угроза, Янукович, реформы
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