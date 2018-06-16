Погода на выходные: дожди и грозы

16.06.2018 08:08

В выходные на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, сухо будет только на востоке страны. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В субботу, 16 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, на востоке, юге, а также в Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидается сухая погода. Температура по регионам: в западном - от +23 до +28 градусов днем, +13...+16 - ночью; на севере и в центре - +24...+29 днем, +14...+18 - ночью; от 26 до 33 градусов тепла днем и +17...+22 градуса ночью - на востоке; на юге днем +28...+33, ночью - от +19 до +22 градусов.

В Киеве в этот день ожидаются дожди, дневная температура 25-27 градусов тепла, ночная - +15...+17 градусов.

В воскресенье, 17 июня, на большей части территории также пройдут дожди, местами с грозами. Сухую погоду синоптики прогнозируют только на востоке страны, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

На западе днем столбики термометра покажут 23-27 градусов тепла. На востоке дневная температура +25...+27 градусов. В южном регионе несколько теплее, здесь температура днем 25-31 градус тепла. В центральных и северных областях днем столбики термометра покажут +22...+29 градусов.

В Киеве 17 июня пройдут дожди с грозами, воздух днем прогреется до +26...+28 градусов, ночью температура составит 15-17 градусов тепла.