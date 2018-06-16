Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода на выходные: дожди и грозы

16.06.2018 08:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода на выходные: дожди и грозы

В выходные на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, сухо будет только на востоке страны. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
В субботу, 16 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, на востоке, юге, а также в Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидается сухая погода. Температура по регионам: в западном - от +23 до +28 градусов днем, +13...+16 - ночью; на севере и в центре - +24...+29 днем, +14...+18 - ночью; от 26 до 33 градусов тепла днем и +17...+22 градуса ночью - на востоке; на юге днем +28...+33, ночью - от +19 до +22 градусов.
В Киеве в этот день ожидаются дожди, дневная температура 25-27 градусов тепла, ночная - +15...+17 градусов.
В воскресенье, 17 июня, на большей части территории также пройдут дожди, местами с грозами. Сухую погоду синоптики прогнозируют только на востоке страны, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.
На западе днем столбики термометра покажут 23-27 градусов тепла. На востоке дневная температура +25...+27 градусов. В южном регионе несколько теплее, здесь температура днем 25-31 градус тепла. В центральных и северных областях днем столбики термометра покажут +22...+29 градусов.
В Киеве 17 июня пройдут дожди с грозами, воздух днем прогреется до +26...+28 градусов, ночью температура составит 15-17 градусов тепла.



Теги: Украина, Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх