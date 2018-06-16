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В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке
В Одессе вечером 15 июня полиция получила сообщение о том, что девочка на городском пляже на реке Кодыма съехала с горки и не вынырнула. Спасательная операция продолжалась около часа, но спасти жизнь ребенка не удалось – ее тело нашли без признаков жизни.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, девочка пришла на пляж вместе с друзьями – подростки купили на пляже билеты на спуск с водяной горки: потерпевшая спустилась с аттракциона на круге, который в конце спуска пробил ограждение и перевернулся.
Происшествие квалифицировали по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай". Окончательное решение будет принято после выводов судмедэкспертизы о причине смерти пострадавшей.
Также в полиции обратились к родителям, напомнив о том, что с начала летнего отдыха подобные случаи не единичны и призвали не оставлять детей без присмотра, не отпускать их купаться самостоятельно, быть внимательными и бдительными во время отдыха.
Источник Сегодня
Теги: Донбасс, Одесса, аттракцион, девочка, утонул
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