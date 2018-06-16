В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины

16.06.2018 08:24

Президент США Дональд Трамп излишне полагается на дипломатическое решение проблемы российской агрессии против Украины.

Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

Политик отмечает, что украинцам следует помнить о том, что решение проблем Украины – это не задача Трампа, а их самих. При этом указывает на заблуждения президента США насчет Украины.

"Трамп ошибается, считая, что умиротворение агрессора может привести к какой-то степени стабильности, но он рассматривает такой вариант. Неважно, говорил Трамп это о Крыме на встрече "семерки" или нет. Абсолютно ясно, что проблема такого способа умиротворения Путина и прекращения военных действий в самой Украине возможна. Тем более, что нет никаких признаков того, что Крым нужен Украине", - резюмировал он.