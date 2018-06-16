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В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины

16.06.2018 08:24
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В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины

Президент США Дональд Трамп излишне полагается на дипломатическое решение проблемы российской агрессии против Украины.
Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.
Политик отмечает, что украинцам следует помнить о том, что решение проблем Украины – это не задача Трампа, а их самих. При этом указывает на заблуждения президента США насчет Украины.
"Трамп ошибается, считая, что умиротворение агрессора может привести к какой-то степени стабильности, но он рассматривает такой вариант. Неважно, говорил Трамп это о Крыме на встрече "семерки" или нет. Абсолютно ясно, что проблема такого способа умиротворения Путина и прекращения военных действий в самой Украине возможна. Тем более, что нет никаких признаков того, что Крым нужен Украине", - резюмировал он.



Теги: Украина, Донбасс, ошибка, Дональд Трамп
 
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