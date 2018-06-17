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Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам

17.06.2018 19:00
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Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам

Скандальный блогер Лиза Богуцкая из Крыма объяснила, почему она никогда не сможет расстаться с надеждами на возвращение полуострова Украине и не простит президента РФ Владимира Путина.
"Забыть о нем - значит отказаться от моих родителей, которые там похоронены. Забыть о Крыме - это вычеркнуть бОльшую часть моей жизни. Забыть о моих друзьях, которые там живут и ждут, когда же Украина вернет свою территорию? Мне противно до мозга костей слушать о том, что Берлинская стена тоже когда-то пала. Отвратительно жевать тему про то, что вот, когда Украина расцветет экономически, крымчане выстроятся в очередь. Капец, как гадко говорить об обмене Крыма на газ или сдаче его в аренду лет на 50. Скотское отношение к переселенцам, которые сопротивлялись, как могли там, получило продолжение здесь.
Я продала там 2/3 своего имущества, чтобы купить жилье здесь через 1,5 года после того, как уехала. Игорь не продал до сих пор, потому что живет надеждой, что вернется в свой дом. И что теперь?
Вы просто не понимаете всей трагедии тех, кто прожив в Крыму 50-60-70 лет вынужден теперь скитаться. Четыре года в общаге.
Кто-то из политиков, которые стремятся занять главный пост в стране об этом знает?
Кто знает о том, сколько крымских татар выехало и ночами вспоминает рассказы своих родителей, бабушек, дедушек о том, как они ждали возвращения на Родину долгие годы? Кто знает о том, как они возвращались, целуя родную землю? Кто из нашего "высокого бомонда" знает, что такое вырвать с корнем крымскую скальную сосну и воткнуть ее в песок???
...
Для меня Путин всегда останется вором, подонком, мерзавцем и военным преступником. И каждый, кто с ним заигрывает- сразу становится с ним на одну ступень.
Без вариантов.
И очень прошу вас. Не надо писать мантры о том, что никто не знает, как вернуть Крым.
Просто никто не хочет его возвращать.
Никто, кроме тех, для кого Крым- его дом", — написала Богуцкая на своей странице в Facebook.



Теги: Донбасс, отношения, переселенцы
 
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