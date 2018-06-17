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В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал информацию о пенсионных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по состоянию на май 2018 года.
Так, что касается численности пенсионеров, то всего на временно неподконтрольной украинской власти территории по состоянию на август 2014 года находилось 1 278,2 тыс. пенсионеров, в т.ч. в Донецкой области – 767,3 тыс. человек, в Луганской – 510,9 тыс. человек.
«В мае 2018 года выплачены пенсии 501,9 тыс. человек. Не получают пенсии те, которые оставили место временного проживания, выехали, умерли, не зарегистрировались в соответствии с постановлением КМУ от 01.10.2014 года №509 – 650,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по расчетным данным с момента прекращения пенсионных выплат на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей (с августа 2014 года) остались проживать на этих территориях и ни разу не обращались в органы ПФУ на подконтрольной территории по восстановлению пенсионных выплат 125,9 тыс. пенсионеров.
Также в ПФУ предоставили данные о расходах на выплату пенсии. Так, по информации ведомства, в период с августа 2014 года по май 2018 года пенсионерам, которые проживали на неподконтрольной территории, выплачено 66,5 млрд грн, в т.ч.:
в 2014 году – 4,9 млрд грн;
в 2015 году – 29,4 млрд грн (из которых 1,9 млрд грн – выплата пенсии января 2016 года в декабре 2015 года);
в 2016 году – 11,5 млрд грн;
в 2017 году – 11,1 млрд грн;
в январе-мае 2018 года – 9,5 млрд грн.
Что касается распределения этих средств по областям, то в Донецкой области – 38,8 млрд грн, Луганской области – 18,8 млрд грн, в других областях – 8,9 млрд грн.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии
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