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"Вся Новороссия будет под российским флагом..." - Жириновский рассказал, как Москва хочет делить Украину
В прямом эфире российского ТВ разгорелся громкий скандал из-за заявления одиозного политика Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР заявил, что президент России Владимир Путин может договориться с президентом США Трампом по поводу разделения Украины на две части, после чего Россия сможет оккупировать значительную часть страны.
Об этом он заявил в прямом эфире одного из российских телеканалов. Российский политик утверждает, что в случае договора между Россией и США о разделении мира Москва сможет добиться оккупации и "включения" в свой состав еще нескольких украинских областей. По мнению Жириновского, Путин и Трамп могли бы договориться о разделении Дальнего и Ближнего Востока, а также территории Украины.
Лидер ЛДПР считает, что указанная сделка позволит закрыть несколько мировых конфликтов, а Трамп сможет повторно избираться на пост президента США в 2020 году.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Жириновский
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