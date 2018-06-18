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Для чего украинцам Высший антикоррупционный суд?
Социологические опросы показывают, что самой большой проблемой нашего общества является коррупция в органах власти. Такое же мнение имеют и международные партнеры Украины. После длительных дискуссий и долгого процесса правок 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС), а 11 июня его подписал Президент Украины Петр Порошенко. Центр общественного мониторинга и контроля отвечает, как будет создаваться и работать Высший антикоррупционный суд.
Чем будет заниматься Высший антикоррупционный суд?
Высший антикоррупционный суд будет осуществлять правосудие в коррупционных и связанных с ними делах, а также контролировать расследование этих преступлений. Согласно закону, он будет рассматривать случаи, в которых убытки будут превышать 500 прожиточных минимумов (более 880 тыс. грн). Досудебное следствие по этим преступлениям может вести как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), так и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР), Национальная полиция и другие ведомства.
Высший антикоррупционный суд будет работать в качестве суда первой инстанции с апелляционной палатой. Это означает, что крупные коррупционные дела будут попадать сразу в ВАС, минуя местные суды, которые часто отпускают коррупционеров. Апелляции будет рассматривать специальная палата в пределах Высшего антикоррупционного суда.
Кто будет судьями Высшего антикоррупционного суда?
Согласно закону, судьей ВАС может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий пятилетний судейский стаж или семилетний – научный в области права, адвокатский или совокупный в перечисленных отраслях.
Состав Высшего антикоррупционного суда будет избираться путем открытого конкурса. Всего будет 35 судей: 25 в основном звене и 10 – в апелляционном.
Отбор судей будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) вместе с Общественным советом международных экспертов. Общественный совет будет состоять из 6 экспертов. Ими могут быть как иностранцы, так и украинцы, однако их кандидатуры будут определять международные организации, помогающие Украине бороться с коррупцией.
«Это не конец работы. Это только начало. Хочу обратиться к нашим иностранным партнерам, потому что законом предусмотрен институт иностранных экспертов, кандидатуры которых нам должны предоставить международные и авторитетные организации, специализирующиеся на борьбе с коррупцией и где Украина участвует на межгосударственном уровне. Прошу за очень короткий срок минимум 12 кандидатов должны поступить в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) для того, чтобы мы запустили процесс создания суда», – подчеркнул Президент Петр Порошенко, подписывая закон.
Общественный совет международных экспертов может инициировать рассмотрение вопроса о недопущении кандидата на должность судьи. Для этого достаточно голосов трех международных экспертов. Если 9 членов ВККС и 3 международные эксперты не подтвердят соответствие кандидата критериям добропорядочности и профессионализма, такой кандидат не сможет претендовать на должность судьи.
Члены Совета международных экспертов будут финансироваться из государственного бюджета Украины и получать за работу около 7 тыс. долл. заработной платы. Чтобы остановить взяточничество, зарплата судьи антикоррупционного суда также будет высокой – 6-12 тыс. долл.
Когда заработает Высший антикоррупционный суд?
Создание Высшего антикоррупционного суда было одним из ключевых требований МВФ для предоставления дальнейшей макрофинансовой помощи Украине. После принятия закона в МВФ заявили, что «проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ». В любом случае, данный законопроект не формирует суд, а лишь описывает его.
Для создания ВАС Верховная Рада должна принять технический документ. 14 июня глава государства подал этот законопроект – «Об образовании Высшего антикоррупционного суда» – в Высший совет правосудия. Только после принятия его депутатами можно будет переходить к формированию конкурсной комиссии и отбору кандидатов.
Впрочем, эксперты сомневаются, что суд заработает в этом году. Ведь отбор в Верховный суд показал, что конкурс – это длительный процесс. Кроме того, существует мнение, что депутаты не слишком заинтересованы в работе Высшего антикоррупционного суда, поскольку он прежде всего будет направлен против политиков и чиновников.
Стоит вспомнить, что на принятие закона о ВАС ушло более полугода. К разработке законопроекта были привлечены общественные активисты и международные эксперты, в частности Венецианская комиссия. В общем ко второму чтению в документ было внесено почти 2000 поправок. По словам соавтора проекта Георгия Вашадзе, все они были согласованы с представителями МВФ и учитывали рекомендации Венецианской комиссии. Особенно о роли международных экспертов в отборе судей.
Активисты с нетерпением ждут Высшего антикоррупционного суда, поскольку, по их мнению, он наконец запустит антикоррупционную систему в стране и покажет реальные результаты борьбы с коррупцией.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Украина, Донбасс, суд, Антикоррупционный суд
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