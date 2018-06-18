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Грозовой фронт задержится в Украине, - прогноз Гидрометцентра
18 июня, в понедельник, грозовой фронт не уйдет из Украины, однако он начнет перемещаться в западные области, благодаря чему в остальных регионах установится сухая и солнечная погода.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в некоторых областях сегодня воздух будет прогреваться до 31 градуса. В западных областях температура днем 25-27 градусов. Повсеместно ожидаются дожди с грозами. На севере преимущественно без осадков, температура днем 26-29 градусов выше нуля. В центральных регионах синоптики осадков не прогнозируют, за исключением Винницкой области, где в понедельник ожидаются грозы и дожди. В центре будет тепло, до +29 градусов.
Жителей южных и восточных областей погода порадует солнцем и отсутствием осадков – в дневные часы синоптики прогнозируют около 31 градуса жары. В Киеве сегодня осадков не будет, а столбик термометра поднимется до отметки в 27-29 градусов со знаком плюс.
Теги: Украина, Донбасс, гроза, прогноз погоды
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