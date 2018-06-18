Известная украинская группа попала в жуткое ДТП: есть пострадавшие

18.06.2018 10:03

Туровый микроавтобус украинской группы Ріапобой попал в аварию, в результате которой есть погибший и пострадавшие.

Из-за столкновения двух микроавтобусов один погибший и девять пострадавших. ДТП произошло в ночь на 15 июня на трассе Киев-Чоп возле села Дубье Бродовского района Львовской области.

Около 3:40 произошло лобовое столкновение двух "Мерседесов" – "Мерседес Спринтер" (туровый бус группы Ріапобой), которым управлял 46-летний житель Киевской области и "Ивеко", за рулем которого находился 22-летний львовянин.

Один из пассажиров "Ивеко", 30-летний львовянин, которого зажало конструкциями машины и грузом, погиб на месте. Водитель микроавтобуса получил перелом бедра. Пассажиры "Мерседеса" получили травмы - перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и др.

В аварии обвиняют шофера автобуса турово музыкантов. Об этом сообщил лидер группы Дмитрий Шуров, который просит помочь найти свидетелей происшествия.

"Помогите найти свидетелей ужасного ДТП, в которое без его вины попал мой товарищ - водитель и владелец автобуса, на котором группа Ріапобой совершила много путешествий. Лобовое столкновение произошло в 4.30 утра сегодня возле села Дубье Львовской обл. из-за водителя другого автобуса, который вылетел на встречную полосу. За ним ехало еще одно авто с потенциальными свидетелями, которое чудом избежало столкновения и контактов которого не сохранилось. К сожалению, пассажир другого автобуса погиб, поэтому дело очень серьезное, и свидетели крайне важны", - написал Шуров в фейсбуке.

По словам лидера Ріапобой, он знает Руслана (водителя автобуса) три года.

"За это время он ни разу не ехал быстрее 100-110 км / ч и всегда останавливался ночью, если хотел спать (поэтому я как-то даже опоздал на самолет). Он очень хороший, надежнsq и адекватный человек, из-за чего мы с ним много работаем ", - отметил Шуров.

Жена Дмитрия Шурова Ольга сообщила, что сейчас водитель турового автобуса группы находится в СИЗО, "потому что сторона виновника пытается повесить вину на него".

"Пожалуйста, если вы видели эту аварию, позвоните по номеру 0672593740 (Екатерина, жена пострадавшего водителя) или 0985229934 (Ярослав, адвокат)", - призвала Ольга.

Источник: https://from-ua.com