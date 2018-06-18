Электробусы и новые аэропорты: как изменится транспортная система Украины

18.06.2018 18:00

В начале 2018 года в мире появился первый мегаполис, в котором весь общественный транспорт работает на электроэнергии. Это 12-миллионный китайский город Шэньчжэнь, граничащий с Гонконгом. Чтобы заменить старые автобусы новыми электрическими моделями, местной власти понадобилось 9 лет. В украинском правительстве планируют сделать то же самое за 12 лет. Уже в 2030 году общественный транспорт в Украине должен стать электрическим. Это предусмотрено новой Национальной транспортной стратегией «Drive Ukraine 2030», которую Кабмин принял накануне лета. Какие еще нововведения ждут Украину, проанализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.





Дороги с электрокарами

Принятая стратегия будет определять развитие инфраструктуры в ближайшие 12 лет. В профильном министерстве прогнозируют, что документ поможет интегрировать Украину в единую автотранспортную систему ЕС. Поэтому много мероприятий связано со строительством дорог, в том числе международных трасс. Это позволит увеличить грузо- и пассажиропоток через Украину, что, за прогнозами, повлечет рост годового ВВП на 3-4%.

«Первый серьезный проект, который мы хотим реализовать, – проект Гданьск-Одесса. Это автобан, который должен соединить польские порты Балтийского моря с украинскими портами Черного моря. Это важный проект, который даст рабочие места. А каждое евро, инвестированное в инфраструктуру, принесет в экономику 3 евро», – отмечает заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Документ также предусматривает строительство первого в Украине электрогенерирующего шоссе, интеллектуальных дорог для беспилотных автомобилей и так называемых «концессионных», то есть платных, дорог. По словам Виктора Довганя, ориентировочная стоимость проезда составит 11 евроцентов за километр пути. Всего в Украине проложат 10 платных автобанов.

Еще одним важным направлением станет развитие электротранспорта, речь идет о строительстве двух заводов по производству электромобилей и ряда электрических зарядных станций, а также о полном переходе общественного транспорта на электрические модели – современные трамваи, троллейбусы и электробусы. Крупные украинские автопроизводители уже выразили готовность содействовать масштабному обновлению автопарков.

«Эпоха 8-метровых маршруток должна завершиться, – отмечают в пресс-службе АО «АК Богдан Моторс». – Пришло время ускорить переход на экологически чистый электротранспорт в Украине. Это оптимальное решение для создания практической и доступной инфраструктуры в городах».

Аэропорты в каждом регионе

На сегодняшний день в нашем государстве работает 19 аэропортов, но 98% пассажиропотока приходится на 7 крупнейших – «Борисполь», «Киев», «Одесса», «Львов», «Харьков», «Днепр» и «Запорожье». Согласно стратегии, в последующие 12 лет в Украине должно появиться более 30 новых аэродромов, еще 16 – будут отремонтированы и модернизированы.

«Мы осознаем, что без сети региональных аэропортов мы не сможем значительно увеличить процент регулярно летающего населения, и сделать авиапутешествия удобными для большинства наших граждан», – подчеркивает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Чиновник приводит успешный пример аэродрома Херсона. Четыре года назад турецкие авиалинии Turkish Airlines начали летать отсюда в Стамбул. Сейчас самолеты в этом направлении курсируют дважды в день, а весной 2018 года Херсонский аэропорт расширил географию полетов и установил авиасообщение с белорусским Минском. Вскоре боинги из Херсона могут отправиться и в болгарские Софию и Бургас, белорусский Гомель и польские Люблин и Лодзь.

По мнению экспертов, не меньшим потенциалом обладает коммунальный аэропорт в Николаеве. Хорошие перспективы открываются и перед аэродромом Ужгорода, который, по оптимистичным прогнозам, может восстановить полноценную работу уже осенью 2018 года.

Еще одно направление работы в рамках новой стратегии – это развитие дешевых (low-cost) перевозок. Для этого в правительстве планируют привлекать международные low-cost-компании, такие, как ирландский Ryanair, соглашение с которым в марте этого года подписали аэропорты «Борисполь» и «Львов».

«Авиабилеты, безусловно, должны быть доступны для большинства украинских граждан, – подчеркнул тогда Президент Украины Петр Порошенко. – Средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Это очень конкурентные цены. И компания рассчитывает за первый год перевезти миллион украинцев».

Новые локомотивы и Hyperloop

Изменения коснутся и железнодорожного транспорта, речь идет о полном обновлении вагонного парка и локомотивов. Сделать это собираются в сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом и известными мировыми компаниями – Bombardier, Greenbrier, General Electric. С последней уже подписан контракт о совместном производстве подвижного состава на сумму 1 млрд долл. Стратегия также положит конец монополии «Укрзализныци», а на рынок железнодорожных перевозок допустят частные компании.

«Мое видение развития железной дороги простое. «Укрзализныця» должна отвечать за инфраструктуру, полотно – государственное. А все остальное может быть частным. Я за то, чтобы открыть дорогу частным операторам. В том числе и иностранным, которые дадут конкуренцию, лучшее качество и равные условия для всех», – подчеркивает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Среди других намеченных мероприятий – масштабная модернизация жд-путей, в частности их замена на европейские узкоколейные на сообщениях Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Днепр, а также строительство 5 веток Hyperloop для движения сверхскоростного вакуумного поезда.

«Мы уже собрали десять партнеров – это государственные и частные компании. Из государственных – «Южмаш», который владеет всеми нашими космическими технологиями. Это также государственный концерн «Укроборонпром», у них под две сотни предприятий с необходимыми возможностями», – рассказывает руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop – HypeUA Александр Озеран.

Некоторые эксперты высказывают сомнения, что правительству удастся воплотить все планы за 12 лет. Впрочем, в министерстве инфраструктуры отмечают, что стратегия является базовым документом, определяющим амбициозную цель, к которой Украине необходимо стремиться. Чиновники уверены, что реализовать ее вполне возможно, ведь транспорт – это привлекательная для инвестиций отрасль, от развития которой зависит экономический рост Украины.

Центр громадського моніторингу та контролю