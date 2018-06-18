Климкин дал прогноз, когда Украина и Венгрия закончат спор

18.06.2018 21:30

Министр уверен, что все проблемные вопросы удастся урегулировать в течение месяца

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Украине удастся достичь договоренности с венгерской стороной и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

"Я считаю, в том числе основываясь на моих дискуссиях с венгерским министром иностранных дел, что мы имеем возможность снять это блокирование… и мы выйдем на то, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО", – сказал Климкин.

Министр пояснил, что будущий саммит будет посвящен тем реформам, которые Украине необходимо сделать для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Он также напомнил, что 22 июня в Закарпатской области пройдет встреча с венгерской общиной.

"Наша цель очень проста, у нас есть венгерская община, о которой мы должны заботиться. Они должны оставаться на 100% венграми, но они также на 100% должны стать украинскими гражданами. Для этого им абсолютно не нужно становиться меньше венграми, они просто должны получить соответствующее знание украинского языка и понимание того, в какой стране они живут", – пояснил Климкин.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии П.Климкина и Петера Сиярто, министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, министра человеческих ресурсов Венгрии Миклоша Кашлера с венгерской общиной Закарпатья пройдет 22 июня в Берегово (Закарпатская обл.).

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что Будапешт предлагает Киеву создать межправительственную рабочую группу, которая будет следить за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании.

"Наша цель для закарпатских венгров заключается в необходимости восстановления всех прав, которые ранее были обеспечены и гарантированы. Наша цель также заключается в том, чтобы создать возможность для нас вернуться к нашей политике, которая в деле Украины основывалась на поддержке европейских и евроинтеграционных процессов нашего соседа. По этой причине Венгрия предлагает украинскому правительству, чтобы оно создало межправительственную рабочую группу, которой будет поручено осуществлять мониторинг выполнения задач, которые Венецианская комиссия установила в отношении Украины", – заявил Сийярто.

Также венгерский дипломат подтвердил, что встретится с украинским коллегой Павлом Климкиным для обсуждения спорных вопросов. Встреча может пройти либо в Киеве, либо в Будапеште.

Как заявлял вчера Павел Климкин, Венгрия согласилась на переговоры по закону о языке образования. По его словам, Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании.

Источник: https://www.segodnya.ua