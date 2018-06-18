- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику12:10
- Грозовой фронт задержится в Украине, - прогноз Гидрометцентра11:48
- Засуха поднимет цены на хлеб и муку10:35
Порошенко сделал важное заявление
Президент сообщил, что просил европейских лидеров ускориться в вопросе выдвижения международных экспертов
До конца года антикоррупционный суд должен заработать. Об этом заявил Президент Украины.
Завтра высший совет правосудия рассмотрит еще один президентский законопроект – об имплементации закона об антикорсуде. После чего его рассмотрят депутаты. Президент сообщил, что просил европейских лидеров ускориться в вопросе выдвижения международных экспертов, которые будут оценивать кандидатуры судей.
"Я буду делать все возможное чтобы создать антикоррупционный суд до начала президентской кампании. Президентськая кампания точно не будет помогать процессу создания. Будет ли это поддержано украинским политикумом – не знаю, не уверен. Но это точно будет поддержано украинским народом", – отметил Порошенко.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. Депутаты завершили эпопею с принятием важнейшего закона, и теперь в Украине появится новый судебный орган. 11 июня президент подписал соответствующий документ.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Порошенко, Антикоррупционный суд
- Что случилось с рейтингом Порошенко: на Банковой стоит задуматься
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами
- Порошенко заявил, что ООС круче АТО
- Сбитые беспилотники ОБСЕ могут отодвинуть проведение выборов на оккупированном Донбассе
- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- В Чили научились ловить туман и варить из него пиво15:12
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо13:10
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику12:10
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»