Правила подачи заявления в ЗАГС изменились

18.06.2018 10:17

Теперь перед тем, как подать в ЗАГС заявление, можно будет бесплатно сдать анализы. Кабинет министров утвердил социальную программу, которая получила название «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2021 года. Об этом сообщает «Вероятно».



Заместитель министра по вопросам социальной политики А. Чуркина заявила, что министерство предлагает молодым людям, решившим вступить в брак, бесплатно пройти обследование на наличие в организме TORCH-инфекций. Эти меры помогут предупредить наличие заболеваний и сократить количество неблагополучных беременностей.



«Программа будет реализовываться за счет средств государственного и местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством Украины», — говорит Чуркина.



TORCH-инфекции являются причиной появления серьезных аномалий в развитии плода. В 80% случаев вирусы, которые проходят фетоплацентарный барьер у зародышей, приводят в развитию патологий, которые несовместимы с жизнью. Также вирусы этой группы становятся причиной развития серьезных врожденных заболеваний, из-за которых могут рождаться дети-инвалиды.

Источник: http://zi.dn.ua