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Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится
Верховная Рада значительно сократит размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Нину Южанину, передает УНИАН.
Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты № 8487 и № 8488 соответственно.
Акцизный налог с ввезенных в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро. Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты.
Размер акцизного налога, который нужно будет оплатить, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.
Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста - это количество полных календарных лет. Формула расчета будет выглядеть так: Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога
Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем: объем двигателя: 2000 см3, год выпуска авто: 2012 (полных 5 лет) 50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.
Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем: объем двигателя: 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10) 75 (евро) х 1,6 (1600 см3/ 1000) х 10 (лет) = 1200 евро.
Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньшим, чем тот, что действует сегодня. Разница в размере ставок для разных по объему двигателя авто не будет существенной. В то же время акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, который будет стимулировать к покупке более новых авто.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, авто, растаможивание
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