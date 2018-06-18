Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили

18.06.2018 14:36

Песков объяснил ситуацию с недопуском украинского омбудсмена в колонии к Сенцову

Допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову решается на уровне уполномоченных по правам человека.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналисты задали вопрос, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность президентов России и Украины сорвана по вине российской стороны.

"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", – сказал Песков.

В то же время в Кремле считают пока преждевременным вопрос обмена заложниками.

"Ведется работа во исполнение той договоренности, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить, по результативности этой работы", – добавил спикер Кремля.

Недавно президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили освобождение украинских политзаключенных в телефонном разговоре. В итоге они договорились, что омбудсмены двух стран посетят удерживаемых лиц.

Однако как только украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в Россию, ей не разрешили встретиться с Сенцовым и выдворили из колонии. Начальник учреждения заявил, что якобы нет никаких оснований для встречи с украинским политзаключенным.

Источник: https://www.segodnya.ua