«Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

18.06.2018 14:12

Погода в Украине на текущей неделе ознаменуется грозовыми дождями, а на выходные и вовсе следует готовиться к похолоданию на 9 градусов.

Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире «Еспресо.TV» сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что западными регионами постоянно перемещаются атмосферные фронты, в связи с чем завтра в западных, северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах — без осадков. Столбики термометра покажут 25-30 градусов, а на Западе и побережьях морей она будет несколько ниже.



Всю неделю наибольшая вероятность осадков ожидается в западных и северных регионах, в особенности их прибавится 20 июня. В пятницу дождей в сопровождении гроз также будет много, они пройдут практически везде, кроме юго-востока. «А в субботу ожидается ощутимое снижение температуры воздуха, буквально на 5-9 градусов. Будет совсем-совсем свежо», — отметила Диденко.



Сегодня и завтра в украинской столице остается вероятность кратковременного дождя с грозой, температура воздуха в пределах 28-29 градусов.