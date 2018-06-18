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США отметили одну из пошлин на товары из Украины
Ограничительные меры действовали почти 17 лет
Пока Украина надеется на отмену пошлин на сталь и алюминий, министерство торговли США по результатам проведенного пятилетнего просмотра приняло решение об отмене антидемпинговых мер на поставки из Украины твердой аммиачной селитры. Соответствующие торговые ограничения в размере 156,3% по отношению к некоторым украинским предприятиям были внедрены еще в сентябре 2001 года, передает УНН.
"Министерство торговли инициировало проведение пересмотров с целью отмены антидемпинговых мер на твердое сельскохозяйственное производство аммиачной селитры из Украины. Поскольку отечественные заинтересованные стороны не принимали участия в этом обзоре мероприятия, министерство торговли отменяет этот антидемпинговый порядок уплаты пошлины", – говорится в заявлении американского ведомства.
Напомним, ранее страны ЕС одобрили жесткие пошлины на товары экспорта из США. Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной, – мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон. В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, катера, яхты и другие товары.
Это решение стало ответом на введение со стороны США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.
Теги: Украина, США, Донбасс, товар, пошлины
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