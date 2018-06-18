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«Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»

18.06.2018 13:28
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«Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»

Сегодняшняя встреча «Нормандского формата» в Париже пройдет на уровне помощников лидеров «четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин уточнил: «Помощники лидеров „Нормандского формата“ встречаются в Париже в понедельник». По его словам, Россию традиционно будет представлять Владислав Сурков.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Сурков, нормандский формат
 
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