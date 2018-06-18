Турчинов: РФ усиливает десантные возможности в Азовском море

18.06.2018 19:00

Страна-агрессор Российская Федерация усиливает десантные возможности в Азовском море.

Как информирует replyua.net, об этом в понедельник во время встречи с послом Великобритании Джудит Гоф, говоря о попытках РФ блокировать корабли, которые направляются в украинские порты в Азовском море, заявил Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Турчинов считает, что это может свидетельствовать о возможных провокациях на этом направлении. В частности, он сказал: «Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье». В этом контексте Турчинов выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет законопроект «О национальной безопасности».



Как сообщается, посол Великобритании подчеркнула, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером Украины.