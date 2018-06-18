Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»

18.06.2018 16:10

Президент Петр Порошенко заявил о создании группы из стран-членов ЕС для противодействия строительству газопровода, в обход территории Украины, «Северный поток-2». В частности, сейчас Украина находится в процессе переговоров с Германией по вопросу совместного управления газотранспортной системой.

По мнению президента, ввод в эксплуатацию этого газопровода лишит Украину 3 млрд долларов ежегодных поступлений. Таким образом Россия планирует оккупированную ею страну оставить без «денег на финансирование обороны» — именно эта сумма сейчас тратится Украиной на поддержание армии.

Порошенко заявил, что РФ не продолжила наступление в 2014 году, в то время, когда Украина почти не имела армии, из-за риска остановки газотранспортной системы и возможной потери своих 30 млрд долларов в год. И это было фактором безопасности для Украины.

«И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2», — отметил Порошенко.

«Наши партнеры в Соединенных Штатах также решительно настроены и никто против санкций США тоже не пойдет. Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство „Северного потка-2“. Но хочу отдельно подчеркнуть — для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», — подытожил президент.

Источник: https://donpress.com