В каком месяце года выходить замуж – плохая примета

18.06.2018 13:45

О том, что новобрачные, решившие сыграть свадьбу в мае, "будут маяться", знают даже те, кто никогда не помышлял жениться. Чего же ждать от свадьбы в другие месяца года.

В декабре — любовь с каждым годом будет все сильнее.

В январе — рано овдоветь.

В феврале — жить в согласии с мужем.

В марте — жить на чужой стороне.

В апреле — пользоваться переменчивым счастьем.

В мае — увидеть измену в собственном доме.

В июне — медовый месяц будет продолжаться всю жизнь.

В июле — сохранить о своей жизни кисло-сладкие воспоминания.

В августе — муж будет возлюбленным и другом.

В сентябре — тихая спокойная жизнь.

В октябре — жизнь будет трудной и тяжелой.

В ноябре — жизнь богатая и счастливая.

Источник: https://from-ua.com