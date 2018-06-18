- Жители центра Одессы страдают от нашествия блох и крыс22:15
- Денисова и Москалькова согласовали посещения Сенцова и Вышинского21:48
- Климкин дал прогноз, когда Украина и Венгрия закончат спор21:30
- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- В Украине отключено вещание UA:Первый20:39
- США отметили одну из пошлин на товары из Украины20:25
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- Турчинов: РФ усиливает десантные возможности в Азовском море19:00
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- Электробусы и новые аэропорты: как изменится транспортная система Украины18:00
В Украине отключено вещание UA:Первый
В связи с большой задолженностью на большей части территории Украины с сегодняшнего дня прекратилась аналоговая трансляция телеканала UA:Первый.
Как передает replyua.net, соответствующая информация опубликована на официальном портале телеканала. При этом известно, что с понедельника поставщик услуг - Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) – прекратил трансляцию через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.
КРРТ планирует отключать аналоговую трансляцию UA:Первый каждый день с 6:00 до 18:00 до тех пор, пока не будет погашена задолженность. Поводом для отключений стал долг Национальной общественной телекомпании Украины - юрлица-владельца телеканала.
В пресс-службе канала сообщили, что долг возник по той причине, что с апреля 2018 денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой телеканалу, не предусмотрено вообще. Это привело к долгу перед КРРТ в 75,12 миллиона гривен.
Теги: Украина, Донбасс, телеканал
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Сбежавшие к агрессору Азаров, Захарченко и Шуляк клятвенно пообещали "захватить власть" в Украине и "сдать страну" России – громкие подробности
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих17:30
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Жители центра Одессы страдают от нашествия блох и крыс22:15
- Денисова и Москалькова согласовали посещения Сенцова и Вышинского21:48
- Климкин дал прогноз, когда Украина и Венгрия закончат спор21:30
- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- В Украине отключено вещание UA:Первый20:39
- США отметили одну из пошлин на товары из Украины20:25
- Изменения в Google Chrome: что ожидать от обновления19:55
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс