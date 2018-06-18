В Украине отключено вещание UA:Первый

18.06.2018 20:39

В связи с большой задолженностью на большей части территории Украины с сегодняшнего дня прекратилась аналоговая трансляция телеканала UA:Первый.

Как передает replyua.net, соответствующая информация опубликована на официальном портале телеканала. При этом известно, что с понедельника поставщик услуг - Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) – прекратил трансляцию через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.



КРРТ планирует отключать аналоговую трансляцию UA:Первый каждый день с 6:00 до 18:00 до тех пор, пока не будет погашена задолженность. Поводом для отключений стал долг Национальной общественной телекомпании Украины - юрлица-владельца телеканала.



В пресс-службе канала сообщили, что долг возник по той причине, что с апреля 2018 денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой телеканалу, не предусмотрено вообще. Это привело к долгу перед КРРТ в 75,12 миллиона гривен.