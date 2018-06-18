ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику

18.06.2018 12:10

Украинские военные смогли улучшить свои позиции и успешно "кошмарили" боевиков

На Донбассе боевики всю неделю продолжали попытки прорвать оборону украинской армии, но понесли серьезные потери и в живой силе, и в технике. Об этом сообщали в штабе операции Объединенных сил в течение недели.

Так, на прошлой неделе потери боевиков составили более 50 человек. Теперь за последние несколько дней общее число потерь снизилось, но стало больше 200-х: убиты 22 боевика и 28 с ранениями отправлены в больницу. Враг нанес урон и украинским военным – три убитых и 16 раненных за неделю.

Ситуация на Донбассе

Понедельник, 11 июня. Российско-оккупационные войска на Донбассе за прошедшие сутки 27 раз обстреливали позиции украинской армии, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Враг не стеснялся использовать артиллерию, минометы и БМП, однако каждый раз получал адекватный ответ. В итоге два оккупанта погибли и три ранены; у ВСУ трое раненных.

Вторник, 12 июня. Враг немного увеличил активность на фронте, 32 раза атаковав позиции украинской армии – девять раза били из 120 и 82 мм минометов. ВСУ не позволили врагу пройти и давали адекватный ответ, в результате чего нанесли боевикам серьезные потери – пять убитых и четверо раненных. Кроме того, была уничтожена одна единица бронетехники. При этом погиб один украинский боец.

Среда, 13 июня. Уровень напряженности остался на прежнем уровне в сравнении с предыдущим днем. Противник 33 раз обстрелял позиции украинских военных, 11 раз из которых применялись минометы 120 и 82 мм, а также артиллерия 122 мм. В районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций, но не сложилось. В результате боев были ранены четыре украинских военнослужащих, а ответным огнем бойцы ВСУ убили одного боевика и пятерых отправили в больницу.

Четверг, 14 июня. Это был очень плохой день для боевиков. Враг 33 раза атаковал украинских военных, снова применял минометы и артиллерию, однако получили такую "ответку", что надолго запомнят. 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения. К сожалению, не обошлось без потерь и у ВСУ: двое убитых и шестеро раненных.

Пятница, 15 июня. Боевики немного больше стреляли, чем предыдущие дни – 36 атак. Снова применяли тяжелое вооружение – девять раз. В районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки. У ВСУ обошлось без потерь, а вот у боевиков один погибший и один ранен.

Суббота, 16 июня. Зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ. Наиболее сложной была ситуация на Мариупольском направлении. Там враг атаковал вблизи Талаковки, Водяного, Лебединского и Широкино. Боевики задействовали минометы и гранатометы для прикрытия атакующих действий с целью выбить украинских военных с занимаемых позиций, однако получили ответный удар. Во время боев были ранены два украинских бойца, а у боевиков один уничтожен.

Воскресенье, 17 июня. Военные отмечали активизацию российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток. Но активность боевиков снизилась – 20 обстрелов за сутки с применением минометов. Потери ВСУ – один раненный, у боевиков пять человек попали в больницу.

Успехи украинской армии

Волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщил, что в районе Донецка украинские военные взяли новую стратегическую высоту и получили возможность вести перекрестный огонь по опорному пункту противника.

По его данным, Объединенные силы не только получили возможность контролировать все подходы к вражескому "опорнику", но и могут бить по нему с флангов. Отметим, что официального подтверждения штаба ООС о продвижении украинских военных под Донецком не поступало.

От офицера одной из механизированных бригад стало известно, что на участке фронта Марьинка – Славное на Донбассе ВСУ взяли в полукольцо боевиков и терзают хитрыми ударами. Украинские военные обустроили новую позицию на выгодной высоте и тем самым смогли взять "на мушку" "опорник" боевиков – бойцы ВСУ теперь не только контролируют все подходы к вражеской позиции, но и могут вести фланговый перекрестный огонь.

"Реакция российских оккупантов после того, как они поняли, что мы стали намного ближе к ним, чем они думали, была предсказуемой. Они пошли в атаку, пытаясь таким образом нас напугать. Но мы заранее предусмотрели этот вариант, поэтому на их пути подготовили несколько сюрпризов. Итак, после неудачных попыток выбить нас с новых позиций кавалерийским наскоком враг перешел к своей традиционной тактике – обстрелу из минометов и артиллерии", – рассказал командир роты одной из механизированных бригад.

Украинские военные продолжают успешно противостоять врагу и нанесли ему немалый урон – уничтожена и техника, и блиндажи. Волонтеры опубликовали видео, как украинские военные отбили у боевиков желание обстреливать мирных жителей.

"Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков – у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских", – говорится в сообщении.

Проблемы у боевиков

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики поделили Донецк на три категории из-за страха, что ВСУ могут пойти в наступление.

"В 1-й (категории) оккупационным формированиям разрешается вести боевые действия в полном объеме, независимо от имеющейся там инфраструктуры и наличия гражданского населения, во 2-й – разрешается вести боевые действия с определенными ограничениями (допускаются незначительные повреждения инфраструктурных объектов и человеческие потери), в 3-й – не допускается ведение любых боевых действий".

В разведке сообщили, что подконтрольные России боевики совершили несанкционированный пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса, которая упала на оккупированной территории и вызвала пожар. Указывается, что враг игнорирует приказ российского командования, что на период чемпионата мира по футболу нужно снизить боевую активность.

"Позавчера расчет батареи противовоздушной обороны т.н. "1 АК" под надуманным предлогом осуществил несанкционированный пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса, которая упала на временно оккупированной противником территории и вызвала пожар гражданских сооружений в н.п. Пантелеймоновка".

Источник: https://www.segodnya.ua