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Жители центра Одессы страдают от нашествия блох и крыс
В одном из дворов в центре Одессы началось нашествие блох и крыс, и жители близлежащих домов страдают не только от них, но еще и от жуткого запаха. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, во всем виновата жительница одного из домов. У нее во флигеле хранится мусор, который женщина таскает со всех помоек.
Сначала местные жители старались не обращать внимания на соседку и даже сочувствовали ей, пока такое чудачество не стало огромной проблемой. Убрать хлам и грязь из дома женщины не может никто. За закрытыми дверями – частное помещение. Соседи пожилой женщины находятся в постоянном страхе. Боятся болезней, что разносят крысы, боятся пожара, который может вспыхнуть на свалке мусора.
На собственный риск разбрасывают во дворе, где гуляют дети, крысиный яд. Жители этого двора уже неоднократно писали жалобы в разные инстанции, - они реагируют, оставляют женщине предписания, но та игнорирует всех. Кроме того, женщина практически не бывает дома – целыми днями она ищет на помойках «что-нибудь полезное». Без судебного предписания к ней домой попасть невозможно.
Теги: Донбасс, Одесса, мусор, крыса
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