В Минздраве рассказали, какие лекарства можно требовать в больницах бесплатно

19.06.2018 21:54

Министерство охраны здоровья Украины (МОЗ) сегодня, 19 июня, представило новое бесплатное мобильное приложение «Лекарства Контроль», которое позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, приложение «Лекарства Контроль» – это инструмент, способствующий соблюдению прав пациентов на обеспечение бесплатными лекарствами в больницах. Лекарства, входящие в Нацперечень, гарантированы государством, то есть их бесплатно получают пациенты во время лечения в стационаре.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, в Нацперечень входит ограниченное количество препаратов, а именно 427 действующих веществ от наиболее распространенных болезней и состояний.

«Это сделано для того, чтобы в больницах всегда были лекарства, в которых зачастую нуждаются украинцы – в полном объеме и до конца курса лечения. Есть удобный инструмент, который поможет узнать, можно ли в больнице бесплатно получить лекарства, которые вам выписали. Это мобильное приложение "Лекарства Контроль"», – написала Супрун на своей странице в Facebook.

Кроме того, приложение помогает узнать все подробности о нужном лекарстве, а также проверить:

входят ли нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства»;

на предмет подделки;

найти более дешевый, но столь же эффективный аналог лекарств;

ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов.

Кроме того, как рассказала и.о. министра здравоохранения, для того чтобы воспользоватся приложением необходимо:

установить его на смартфон по ссылке;

ввести в поиск в разделе «Поиск аналогов» МНН препарата. Это название действующего вещества, которое обычно пишут на упаковке лекарства под торговым названием. Например, у антибиотика действующее вещество может быть амоксициллин, у противогрибкового препарата – клотримазол, а у препарата от рака крови – иматиниб;

если после этого увидите возле названия лекарств отметку «Нацперечень» – это означает, что они закупаются за ваши налоги. Вы уже их оплатили и вправе получить бесплатно в больнице.

Для того, чтобы проверить, имеется ли препарат именно в вашей больнице, перейдите в приложение по ссылке.

«С Нацперечнем можно ознакомиться на сайте, который запустился сегодня. В ближайшее время в больницах также появятся информационные плакаты», – добавила Супрун.

Источник Донецкие новости.